Светлана Алексиевич заплатила налог на Нобелевскую премию

Белорусская писательница Светлана Алексиевич заплатила подоходный налог на Нобелевскую премию по литературе, полученную ею в 2015 году. На книжной выставке, которая прошла в Минске, Алексиевич сообщила журналистам, что сумма налога составила 197 тысяч евро. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Алексиевич получила 8 миллионов шведских крон (порядка 970 тысяч долларов) в качестве денежной премии. В Белоруссии Нобелевская премия, как и другие доходы, облагается налогом в 13 процентов. Президент страны имел право освободить лауреата от налога, но Александр Лукашенко решил эту возможность не использовать.

В ряде стран, в том числе в России, лауреаты Нобелевской премии освобождаются от уплаты налога, – но не в США, среди граждан которых, по статистике, больше всего нобелевских лауреатов. Налог с американского лауреата не будет взыскан, если он передаст всю премию сразу на благотворительность.