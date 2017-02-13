Суд перевел блогера Руслана Соколовского под домашний арест

Суд в Екатеринбурге перевел блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в оскорблении чувств верующих за "ловлю покемонов" в православном храме, из следственного изолятора под домашний арест. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под домашним арестом видеоблогер пробудет до 1 марта, сообщает РИА "Новости".

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Молодого человека поместили в СИЗО, позднее его перевели под домашний арест. Однако в октябре он вновь попал в следственный изолятор – за нарушение правил домашнего ареста.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Соколовского политическим заключенным.