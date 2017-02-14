Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в регион для суда

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции, доставили под конвоем из Москвы в Южно-Сахалинск для участия в суде. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предварительное слушание по делу назначено на понедельник, 20 февраля.

По данным РИА Новости, из Москвы на Сахалин этапировали и членов команды экс-губернатора, которые также обвиняются в коррупции.

На время судебных заседаний все они будут находиться в следственном изоляторе Южно-Сахалинска.

Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника Андрея Икрамова и бывшего министра сельского хозяйства региона Николая Борисова обвиняют в коррупции и легализации денежных средств, добытых преступным путем. По версии следствия, с 2009 по 2015 годы они получили взяток на сумму более полумиллиарда рублей.