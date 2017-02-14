СМИ: Рогозин отменил визит в Иран из-за утечки информации

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран из-за утечки информации о грядущей поездке. В Москве хотели сохранить визит в секрете из-за "деликатных тем", которые стороны планировали обсудить. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на правительственные источники.

Визит российских чиновников анонсировал посол Ирана в России Мехди Санаи. Его заявление появилось на сайте иранских информационных агентств Mehr и IRNA. Кроме Рогозина в Иран должны были полететь первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак. Их визиты остались в силе. Рогозин же отменил поездку, сославшись на "технические причины".

В Иране Рогозин планировал обсудить, в частности, закупку Тегераном самолетов у западных производителей. В Москве недовольны тем, что несмотря на колоссальную поддержку со стороны России, Тегеран закупает технику у тех, кто "унижает его санкциями", сказал собеседник газеты.

В 2016 году компания Iran Air заключила контракт с американской корпорацией Boeing на поставку 80 самолетов. Европейская Airbus предоставит Ирану 46 самолетов. Общая стоимость этих контрактов составляет около 30 миллиардов долларов.

В то же время между Ираном и Россией подписан лишь "меморандум о взаимопонимании" по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100. Однако этот документ сугубо рамочный и не носит обязывающего характера.