Володин: России нужен закон о защите президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в России необходим закон о защите чести и достоинства президента. Об этом он заявил на встрече в университете "Иннополис" в Татарстане, отвечая на вопрос одного из студентов, который обратил внимание на "информационный накат" (цитата) на Владимира Путина.



Володин сослался на международный опыт, что такие законы не просто необходимы, они везде есть. Президент, отметил глава Госдумы, после избрания возглавляет институт президентства. "Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован", — добавил Володин, подчеркнув, что в повестке нижней палаты российского парламента он пока не стоит.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя журналистам эту идею, сказал, что в Кремле пока нет определенной позиции по закону о защите чести и достоинства главы государства. "Вопрос нужно проработать. В том числе, изучить международный опыт", - цитирует Пескова ТАСС.

В 2014 году в своем выступлении на заседании Международного клуба "Валдай" Володин, занимавший тогда пост заместителя главы администрации президента, выдвинул лозунг "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России".



Позже он рекомендовал всем чиновникам прочитать сборник цитат Владимира Путина под названием "Слова, меняющие мир". Книга должна стать "настольной у любого политика", утверждал Володин.



