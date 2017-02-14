"Князь Курбский" из фракции КПРФ

Эта история началась еще в конце января, когда впервые появились сообщения, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков переехал в Киев вместе с женой - тоже бывшим депутатом Госдумы, но от "Единой России" Марией Максаковой - и дал показания против Виктора Януковича, а заодно и властей России, обвинив их в агрессии против Украины.

Ilya Ponomarev - бывший коллега Вороненкова по Думе, уже давно живущий в Киеве - еще тогда приветствовал этот поступок.

После смены власти, конечно, все ЖиВ переметнутся. А сейчас каждый человек, перешедший на нашу сторону, ценен. Поступок ДенисВороненков и Maria Maksakova надо приветствовать, им всячески помогать, защищать и стремиться, чтобы таких было больше и больше.

Тем более, что знакомство с ними показывает, что этих людей есть, за что уважать. Того же Вороненкова - хотя бы за дело Трех Китов, чуть не стоившего ему жизни. И за работу в ФСКН с Черкесовым, тоже одним из самых достойных силовиков в России.

Возникла даже полемика с Алексеем Навальным, который назвал тогда Вороненкова "продажной шкурой".

Какой это был прекрасный патриот и борец с украинскими бандеровцами. Голосовал за все резолюции своей партии на эту тему. Как и жена его — депутат-единоросс Максакова.

А теперь? Вороненков с кем-то там разругался, из Думы его выперли, и они с женой рванули в Киев. И прямо в самолёте переобулись из георгиевских цветов в жовто-блакитные.

Теперь, вот, показания даёт о том, что Янукович — изменник.

То есть Янукович, конечно, изменник, тут сомнений нет. Но, блин, не Вороненкову с супругой это утверждать.

В качестве доказательства своих слов Навальный привел видео со свадьбы Вороненкова и Максаковой, на которой пел сам Сергей Нарышкин (тогда - спикер Госдумы).

​Гера Князев

Невероятной красоты история !!

Ещё недавно большой патриот, и он же муж оперной дивы - Максаковой, клеймил врагов Родины и призывал всех на последний, священный бой, в рекламных роликах, в ходе избирательной компании в Госдуму, а сейчас он переехал в Киев и сливает все что можно, только бы не депортировали назад, на любимую нижегородскую землю.

А впереди много еще более чудесных открытий, я в этом уверен

Впрочем, ситуация казалась настолько удивительной, что в "бегство" и "перековку" Вороненкова поверили не все - тем более что сам экс-депутат с женой не выходили на связь.

Алексей Беляков

Старая графиня пропала! Кто раскроет Германну секрет трёх карт? Кто? Графиня смылась прям по-свински, из-под носа у Германна. Говорят, графиню видели в Киеве, где она прячется со своим мужем. Зовут графиню Мария Максакова, муж – депутат Госдумы ДенисВороненков. Богатый мужик, хоть и состоит во фракции КПРФ. Он дал показания против Януковича, после чего исчез.

Завтра в Мариинке – «Пиковая дама». Графиню должна петь Максакова. Но не будет, пропала. Не откликается на звонки. Может, черти унесли?

Веселый ералаш из Пушкина, Булгакова, Гоголя. Русская литература в комиксах.

И вот наконец 14 февраля - как раз в День влюбленных -

Tatiana Beresneva

ВОРОНЕНКОВ НАШЕЛСЯ

Да не просто нашелся!

Юрий Бутусов

Первое эксклюзивное интервью депутата Госдумы РФ, который покинул Россию, и для защиты от режима Путина выбрал жизнь в Украине! Депутат Государственной думы Российской федерации 7-го созыва, член комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Денис Вороненков, а также его жена, также депутат Госдумы 7-го созыва Мария Максакова (также известная оперная певица), сенсационно уехали в Киев и получили гражданство Украины. Будучи действующими депутатами парламента РФ, они выбрали свободу. А Денис дал ценные показания для Генеральной прокуратуры Украины по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Эта пара знает весь российский истеблишмент - на их свадьбе пел начальник Службы внешней разведки Нарышкин, а "куратор Украины" и помощник Путина Владислав Сурков лично приезжал поздравлять.

В Российских СМИ и политике выезд Вороненкова и Максаковой стал суперскандалом. И вот впервые мы можем узнать от первого лица, что именно стало причиной того, что Вороненков оставил Россию, и каковы порядки в российской политике. Также любопытно, почему не бедный далеко россиянин выбрал все-таки Украину и почему он верит, что жить надо в Киеве, а не в Европе.

Чтобы понять, о чем говорит Вороненков в интервью сайту Цензор.нет (это один из самых жестких по отношению к России и Путину украинских сайтов - что, учитывая общую степень жесткости украинских СМИ, вполне исчерпывающая характеристика), достаточно прочитать его заголовок:

СИТУАЦИЯ В РОССИИ - КАК В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. НЕ ХОЧУ ЖИТЬ ВО ЛЖИ И ЛИЦЕМЕРИИ. Я СТАЛ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ И ЭТИМ ГОРЖУСЬ

Вот несколько цитат:

Сегодня политическая система в России работает только на уничтожение всех, кто в нее не вмонтирован. Подменяются смыслы и принципы. Нарушается закон, права избирателей. Те, кто это делает, - они и есть настоящие предатели. Но смыслы подменяют, и "национал-предателем" называют меня, который на власти не зарабатывал, бюджетные деньги не осваивал, ни в какие схемы не входил и ничего не фальсифицировал. А те, кто во власти, громче всего орут о своем патриотизме, чтобы представить свои личные интересы национальными. Прямо по Салтыкову-Щедрину: "на патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались". Они говорят, что я уголовник. Уголовник - это человек, осужденный судом за совершение уголовного преступления. Каким судом и когда я был осужден? Тут придется с сожалением констатировать обвинительный уклон нынешнего российского правосудия. В России, по данным Верховного суда, каждый третий мужчина в возрасте от 20 до 60 лет либо судим, либо привлекался к уголовной ответственности.

Далее Вороненков рассказывает о грозящем ему в РФ уголовном деле, не скрывая, что отъезд из страны был связан прежде всего с ним.

- Правосудие сегодня не сравнимо с 37-м годом, это хуже. При Сталине люди в основном осуждались по 58-й статье по политическим делам. Но по всем остальным общеуголовным было 20% оправдательных приговоров. Сейчас в России менее 0,5% оправдательных приговоров.

О критике со стороны Навального:

Я думаю, странно выяснять отношения людям, которые находятся под ударом. У меня были свои веские причины поменять свои взгляды и пересмотреть свою жизнь и ее ценности. Вступать в спор с кем-то я не буду, нет смысла. Я слишком многим пожертвовал, покидая Россию, и спорить с кем-то не собираюсь.

О правителях России:

Они сами в первую очередь являются национал-предателями. Они оскорбляют других, оскорбляют государство, развязывают войны. Эти подонки никогда и ничего в своей жизни не сделали для своей Родины, включая исполнение конституционного долга – не служили в армии.



В своем государстве я прошел путь от суворовца до полковника, от простого преподавателя до профессора, доктора юридических наук, прослужил много лет, работал за Полярным кругом, был депутатом Государственной Думы, и ни одним своим поступком я не нанес ущерба России.



Да, я дал показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу экс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получать в России не убежище, а справедливый суд. И этот суд очень важен для демократической страны. Я не предатель, я люблю страну, в которой я родился и состоялся. Я никого не предавал, я не изменял своей присяге. Если Путин считает своим другом ранее дважды судимого Януковича, то мне такие друзья не нужны.

Вороненков подтвердил, что переехал в Киев с женой еще в октябре 2016 года, а 6 декабря - спустя два дня после формального истечения срока своего мандата - получил украинское гражданство. О Крыме и Донбассе он говорит так:

Это огромная беда. Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России. Как сказал один известный писатель: "Что объединяет в России Ивана и Магомеда? Это возможность сп..ть что-то на халяву". Тогда уходят все национальные, религиозные, языковые разногласия. Крым стал такой лакмусовой бумажкой – он объединил Россию вокруг идеи что-то <украсть> у своего соседа. И многие граждане Крыма поступили бы таким же образом - у них то же мышление. Пришли бы американцы в Крым и сказали: сейчас здесь будет Америка и пенсии по тысяче долларов, так они бы и за Америку проголосовали. Война - это беда. Украинцы должны проявить максимум силы воли. Будут жертвы, но нужно отстоять свою территорию. Я вижу, что здесь очень высокий патриотический подъем. По-другому войну не выиграть никак. Иначе Украину будут давить и ломать, Кремль не остановится. Нынешней России ни в коем случае не нужна успешная Украина. Только со сменой этой власти может поменяться что-то, прозрение наступить.

Несмотря на столь яркие и потенциально приятные для уха украинских патритов слова, многие украинские и сочувствующие Украине комментаторы отнеслись к Вороненкову настороженно, а к новости о предоставлении ему гражданства - откровенно негативно.

Ольга Арендарчук

Не уверена, что им можно доверять, особенно, Максаковой. По-моему, ее мать ещё та ватница. Интуитивная реакция моя на эту новость "а казачок -то ..."

Mikhail Maglov

<Офигенно> же! Чувак голосовал за аннексию Крыма и много чего еще! Молодцы, Украина! С новым согражданином вас! Поздравляю!

Лидия Симакова

Отлично, сначала они голосуют за присоединение Крыма, а потом получают гражданство.

Сам Вороненков объясняет свое голосование по вопросу о Крыме так:

Mikhail Vinogradov

Вороненков: Я не голосовал за присоединение Крыма, за меня голосовали карточкой

Верить ему, конечно, не обязательно.

​Olga Sidelnikova

Это очень смешно! Сначала ты депутат ГД РФ, а через два дня после окончания депутатства уже пламенный патриот (и гражданин естессно) Украины и мочишь Януковича.

Roman Popkov

А вообще депутат Денис Вороненков - один из самых блевотных персонажей, какие только могут быть. Впервые он попал в поле моего зрения во время женитьбы на депутатке Максаковой. Свадьба коммуниста (партия которого до сих пор заявляет о верности ленинским принципам) и депутатки-единоросски - это было ярчайшее проявление и макабризма, и маникеновости всей российской политики.

И то что эта коррумпированная задница, прогорев на родине, получила сейчас украинское гражданство в обмен на ничего не стоящие заявления об общеизвестных вещах - это, конечно, ад. Разумеется, украинцам самим решать, кому выдавать свои синенькие книжечки. Но все-таки сейчас гражданство (и вообще легальный статус) по-прежнему не могут получить десятки русских добровольцев, сражавшихся за Украину на фронте и проливавших кровь. Я уж не говорю о русских политбеженцах, преследовавшихся в РФ за реальную борьбу с путинским режимом (людей пиздили в ментовках, пока Вороненков в Госдуме голосовал). Украинские суды до сих пор отказывают политбеженцам в легальном статусе на основании бумаг, выписанных путинскими ментами: "Ну как же, вы - хулиган и уголовник, а не политический эмигрант". И в таких условиях вручать паспорт Денису Вороненкову - какое-то глумление над здравым смыслом.

Елизавета Сурначева

Денис Вороненков был моим кумиром еще когда это не было модным. Однажды он, например, "придумал" поправку об ограничении иностранного капитала в СМИ. Но теперь он на Украине и говорит:

- Зачатки демократии еще существовали в 2011 году, когда я избрался в Госдуму. .... В 2016 году ... я выиграл выборы, но власти откровенно и цинично организовали прессинг членов избирательных комиссий и сфальсифицировали результаты на каждом участке

- И от кого я бежал? Фамилии всех этих продажных говножурналистов, пишущих под диктовку власти, в РФ всем известны.

- Сам я не голосовал (за присоединение Крыма), за меня голосовали карточкой. .... хотя доверенности на голосование я не давал

- Когда произошел Майдан, вся нормально мыслящая часть политической элиты России обрадовалась, что украинцы прогнали коррумпированную власть

этим можно наслаждаться бесконечно

Немало комментаторов считает, что Вороненков решил "резать правду-матку", спасаясь от уголовного преследования в РФ. Мол, из Европы его могли выдать, а из Киева выдачи нет.

Данила Столь

Вот подобных жуликов-перевертышей и паразитов надо знать в лицо, конечно. Их будет все больше и больше вылезать из щелей падающей вавилонской башни.

Кирилл Шулика

Чтобы не сесть в российскую тюрьму, еще и не такое скажешь!

​

Денис Карелов

Вот, что патриотизм животворящий с людьми делает😃

Есть и такая точка зрения:

Хроники с фронта священной войны

В очередной – который уже – раз подтверждается тезис о том, что бояре и холопы на постсоветском пространстве – имеют принципиально разный статус. Профессиональные «патриоты» России и Украины направляют на убой молодёжь, но сами при этом прекрасно чувствуют себя по обе стороны границы.

Они и сейчас отлично жмут друг другу руки, запивают устрицы французским вином (обязательно каким-нибудь таким, которое под санкциями), а напившись, лобызаются. Всё это в перерывах между призывами убивать укропов и колорадов, само собой. <...>

Именно за это на Донбассе и воюют. Кровь русских и украинцев льётся за то, чтобы прилепины и бузины писали книжки, скляры и вакарчуки выступали на рокфестивалях, а киселевы и шустеры вели мерзопакостные шоу на ТВ. Причём, в любой момент любой из этих «игроков» может по трансферу отправиться в противоположный лагерь. Как в футболе.

Вот на днях очередной такой трансфер и совершился! Депутатиха от «едра» и депутат от КПРФ перешли из Реала в Барселону. Только кровь людей, которые гибнут во имя этих трансферов, настоящая…

Немало иронических комментариев касается партийности Вороненкова (в конце января многие его бывшие коллеги по КПРФ высказывались в том смысле, что информацию о его отъезде в Киев еще надо проверять).

Виталий Королев

Сбёг, обдристал своих и теперь, я святой," я жертва, я тока жертва". Хуже фашистов, только коммуняки.

Fyodor Krasheninnikov

Типичный депутат, настоящий зюгановец.

Уверен, они там все такие

Анатолий Лаврентьев

В рамках декоммунизации, экс-коммунист Госдумы Денис Вороненков, получил гражданство Украины. Страшно подумать, кому в рамках проводимой люстрации дадут гражданство - людоеду, каком-нибудь...

​Mikhail Emelianov

Подвиг настоящего коммуниста.. Это он ещё до Лондона не доехал.. Там его поджидает православный банкир пугачёв, который путена путеным назначил..

Pavel Kovalenko

Как,КПРФ с зюгановым могли взрастить предателей-изменников?Удержать зарплату депутата за весь срок с партии-пустышки...зюганову покаяться перед однопартийцами.

Мария Максакова само интервью мужа не комментирует, единственный ее комментарий в фейсбуке касается его партийности.

Maria Maksakova

К сведению особо идейных: мой муж Денис Вороненков никогда не был членом КПРФ. Он был непартийным членом фракции ГД. Как можно исключить того, кто не был???

Впрочем, достается не только коммунистам. Лейтмотив многих комментариев - в определенных условиях, а может быть и в не столь отдаленном будущем, на месте Вороненкова может оказаться едва ли не любой депутат Думы.

Sputnik Pogrom

Друзья, запомните Вороненкова. Не забывайте, что комсомольская дрянь, которая полощет вам мозги патриотизмом, грабит вас ради патриотизма, закрывает вас ради патриотизма — она сама ни в какой патриотизм не верит. Это идеальные, совершенные приспособленцы. Не дай Бог в Российскую Федерацию войдут какие-нибудь оккупационные войска — в очередь в комендатуру, предлагать сотрудничество и изъявлять радость, выстроится Дума в полном составе.

Slava Rabinovich

#Паукивбанке: скоро вот так от Володина до Поклонской, от Кобзона до Газманова, от Миронова до Матвиенко, от Михалкова до Говорухина, от Шохина до Барщевского, все эти нелюди будут наперегонки открещиваться от промахнувшегося и упавшего Акеллы...

Всё это уже было.

«Оказался наш Отец

Не отцом, а сукою...»

© Александр Галич, 1968-1970

Vladimir Dergachev

когда-нибудь так будут все 450 депутатов говорить)

Как бы ни относились комментаторы к самому Вороненкову - с подобными выводами из его поступка согласны, кажется, все.​

Mikhail Sokolov

Перешел на сторону сил добра через покаяние. Радоваться надо.

Анатолий Моцпан

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков выступил с обоснованными разоблачениями авторитарного режима Путина. Он также порвал с продажной КПРФ и существенно помог ГПУ изобличить Януковича в госизмене. На такие поступки конъюнктурщики не способны. В общем, молодец!

Dmitry Gudkov

экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков режет правду-матку.

Крым <украла> Россия, все окружение Путина — коррупционеры, ФСБ правит Россией, войну на Донбассе устроили кремлевские пропагандисты. В общем, все то, что мы и так в FB обсуждаем, теперь звучит из уст некогда совершенно лояльного власти человека.

Более того: он говорит, что не голосовал за Крым, а коллеги просто воспользовались его карточкой.

Вот это — настоящие настроения элиты, когда ей уже не страшно и нечего терять. Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, о его свите и опричнине.

Вопрос остается только один: когда все остальные коллеги экс-депутата Вороненкова понесут свои показания. Год, два, пять? Вопрос времени — и сколько тогда нам будет уготовано чудных открытий, сколько патриотов восстанет из пепла.

А пока — любуемся первой ласточкой, прилетевшей в наши обледеневшие сени.