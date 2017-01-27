СМИ: эск-депутат Госдумы от КПРФ дал показания по делу Януковича

Бывший депутат Госдумы России от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Собеседник газеты рассказал, что Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания". Источник не исключил, что именно после этой беседы Януковичу были предъявлены обвинения. В Киеве экс-президента подозревают в том, что во время протестов в 2014 году он попросил Россию ввести войска на Украину.

Ранее по этому же делу дал показания другой бывший российский депутат Илья Пономарев. Он сообщил украинской прокуратуре о влиянии письма Януковича на решение Государственной думы о применении вооруженных сил России за рубежом.

23 января в интервью телеканалу "1+1"генеральный прокурор Украины ссообщил, что его ведомством были допрошены два российских депутата. Следствие выяснило, что "механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", -сказал Луценко.

Ранее он заявил, что от ООН получена фотокопия обращения Януковича к президенту Путину от 1 марта 2014 года с просьбой к России ввести на Украину войска.

На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в массовых убийствах граждан во время беспорядков в Киеве в 2013 году, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя и государственной измене. Он отвергает обвинения.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, которого Следственный комитет России подозревает в рейдерском захвате здания в центре Москвы, в декабре 2016 года переехал в Киев.