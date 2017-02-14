Минобороны: закупка 20 тысяч медалей за участие в операции в Сирии – ошибка

В Министерстве обороны России опровергли информацию о закупке 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии". В ведомстве утверждают, что при размещении информации о тендере была допущена ошибка – планируется закупить всего две тысячи медалей.

Информация о том, что Минобороны заказало 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии", появилась ранее во вторник. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, до сих пор указана именно эта цифра. Ведомство также планирует закупить по 50 медалей "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры". Сумма заказа составляет почти 4,5 миллиона рублей.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Точные данные о том, сколько российских военнослужащих участвовало в боевых действиях, в Минобороны не раскрывают. При этом в прошлом году ведомство заказало для участников операции 10 тысяч медалей.

По данным РИА Новости, медалью за участие в военной операции будут награждены не только военнослужащие, но и гражданские лица. Так, например, в 2016 году медали "За освобождение Пальмиры", в числе прочих, получили участники концерта в Пальмире.