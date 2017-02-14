Минобороны закупит 20 тысяч медалей "Участнику военной операции в Сирии"

Министерство обороны России закупит 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии, а также еще по 50 медалей "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры". Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Точные данные о том, сколько российских военнослужащих участвовали в боевых действиях, в Минобороны не раскрывают. При этом в прошлом году ведомство заказало для участников операции 10 тысяч медалей.

По данным РИА "Новости", медалью за участие в военной операции будут награждены не только военнослужащие, но и гражданские лица. Так, например, в 2016 году медали "За освобождение Пальмиры", в числе прочих, получили участники концерта в Пальмире.