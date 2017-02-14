США: Конгресс требует расследовать связи Флинна с Россией

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, выступая перед журналистами в Вашингтоне, отметил важность того, что, как только администрация Трампа поняла, что введена в заблуждение советником по национальной безопасности Майклом Флинном в отношении его контактов с послом России, они попросили его отставки.

Райан выразил надежду на то, что администрация объяснит обстоятельства, которые привели к этому.

Председатель сенатского комитета по иностранн ым делам республиканец Боб Коркер заявил, что ушедший в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн должен быть вызван на сенатские слушания, которые следует посвятить России и её влиянию на выборы в США.

Ранее представители руководства Демократической партии США потребовали провести специальное расследование возможных связей между администрацией президента Дональда Трампа и Россией.

Речь идет, в частности, о вопросе, когда именно Трампу стало известно о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал санкции США с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом заявила лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Она считает, что американский народ заслуживает того, чтобы "знать в полной мере о финансовом, личном и политическом влиянии России на президента Трампа" и что это значит для национальной безопасности США.

Сам Трамп неоднократно отвергал любые связи его лично и сотрудников его администрации с Россией.

Отставка Флинна в понедельник вызвала желание у демократов добиваться расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года и в возможных связях Москвы в Белом доме. До сих пор лидеры Республиканской партии отказались создать специальный двухпартийный комитет для изучения вмешательства Москвы, утверждая, что существующие комитеты Конгресса способны справиться с этим. После отставки Флинна, однако, демократы вновь выступили с призывами к расследованию.

Флинн ушел в отставку после сообщений о том, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о контактах с российским дипломатом. Речь идет о том, нарушил ли Флинн дипломатический протокол и, возможно, закон, обсуждая санкции США в отношении России с послом РФ Сергеем Кисляком еще до инаугурации Трампа.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, председатель комитета Сената по вооруженным силам, заявил, что отставка Флинна "является тревожным признаком дисфункции аппарата национальной безопасности".