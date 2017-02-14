Фигурантам дела о госизмене в ФСБ продлили арест

Суд продлил срок ареста сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, его подчиненного Дмитрия Докучаева и сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Об этом заявил адвокат одного из арестованных Иван Павлов.

Все трое обвиняются в государственной измене.

Павлов не уточнил, на какой срок продлен арест.

Михайлов, Докучаев и Стоянов были задержаны в конце января по подозрению в передаче некоей информации иностранным спецслужбам. После ареста Михайлов дал признательные показания, однако позже отказался от них.

Арест Михайлова, Стоянова и Докучаева связывают с делом хакерской группировки "Шалтай-Болтай", известной по публикации переписки высокопоставленных чиновников.

