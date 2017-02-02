"Фонтанка": дело "Шалтай-Болтая" связано с документами Минобороны

Арест предполагаемого основателя хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева связан с кражей и публикацией документов Министерства обороны России. Об этом сообщает "Фонтанка".

Издание отмечает, что в 2015 году "Шалтай-Болтай" выставил на продажу в интернете связанные с Минобороны документы и предложили сотрудникам ведомства купить их с 50-процентной скидкой. Позже появилось сообщение, что документ продан именно с такой скидкой.

Хакеры также опубликовали письмо, в котором заявили о "полной некомпетентности в вопросах информационной безопасности" и "преступной небрежности" сотрудников российского оборонного ведомства.

В частности, они отметили, что из документов получили пароли и доступы к служебным почтовым серверам Минобороны, которыми, по их мнению, "с большей степенью вероятности" могли завладеть спецслужбы "ряда заинтересованных стран".

После этого, по информации издания, команда заняться участниками группы хакеров "Шалтай-Болтай" поступила лично от министра обороны России Сергея Шойгу.

Владимир Аникеев был арестован в ноябре 2016 года. Агентство "Росбалт" связывает это с публикацией переписки помощника президента России Владислава Суркова.

В январе также стало известно об аресте офицеров ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева и сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. 1 февраля им было предъявлено обвинение в госизмене.

Группа "Шалтай-Болтай" получила известность благодаря публикациям в Сети, как утверждалось, переписки Дмитрия Медведева, Тимура Прокопенко и других высокопоставленных чиновников.