Третий срок Туркменбаши-2. Эфир в 21:05.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на третий срок, сообщает агентство Reuters. Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов. ​Явка, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97 процентов. В то же время, Туркменская служба Радио Свобода (Радио Азатлык) сообщает, что большой активности на избирательных участках в воскресенье не наблюдалось.

На выборах 12 февраля присутствовали шесть международных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). До сих пор ОБСЕ ни разу не называла выборы в стране ни честными, ни справедливыми.

Бердымухамедов впервые стал президентом Туркмении в 2007 году. В сентябре 2016 года в Конституцию Туркмении были внесены изменения, увеличивающие срок полномочий главы государства с 5 до 7 лет. Тогда же было отменено возрастное ограничение для избрания президентом.

Туркмения располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире. Эта страна поставляет газ в Россию, Китай и Иран. По данным ООН, население бывшей советской республики находится в бедственном положении. Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.

О ситуации в Центральной Азии - политолог Григорий Трофимчук, директор Туркменской службы Радио Свобода Фаррух Юсуфи, корреспондент Узбекской службы Радио Свобода в Москве Умид Бобоматов.

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