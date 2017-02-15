Ингушетия: расследование нападения на правозащитников приостановлено

Расследование нападения на автобус с правозащитниками и журналистами в Ингушетии в марте минувшего года приостановлено, так как следствию не удалось установить лиц, причастных к преступлению. Об этом сообщил адвокат Андрей Сабинин со ссылкой на представителя регионального следственного управления.

Он уточнил, что сейчас дело находится на проверке в прокуратуре.

9 марта 2016 года на территории Ингушетии неизвестные напали на правозащитников сводной мобильной группы "Комитета по предотвращению пыток", а также на российских и иностранных журналистов, которые ехали в Грозный. Пострадали восемь человек, наиболее тяжелые травмы получил водитель Башир Плиев. Его автобус сожгли.

В сентябре правозащитники пожаловались на неэффективность расследования нападения в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру. Они заявили, что следователи отказывают в ознакомлении с материалами дела и не допросили ряд очевидцев.