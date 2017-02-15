Путин назначил исполняющего обязанности главы Карелии

Временно исполняющим обязанности главы Карелии указом президента России назначен руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В среду же Владимир Путин принял досрочную отставку Александра Худилайнена, который руководил Карелией с 2012 года. Его полномочия истекали в мае. Ранее он заявил, что не будет участвовать в выборах главы Карелии, которые запланированы на сентябрь 2017 года.

С начала февраля глава Карелии стал пятым губернатором, объявившим о досрочной отставке. Накануне о сложении полномочий заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. До этого свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и новгородский губернатор Сергей Митин.

В Кремле отставки губернаторов назвали "ротационным процессом".