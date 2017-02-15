Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочной отставке.

Об этом он заявил журналистам в среду, сообщает "Интерфакс". Худилайнен также сообщил, что не будет участвовать в выборах главы региона, которые запланированы на сентябрь 2017 года.

Александр Худилайнен руководил Карелией с 2012 года. Его полномочия истекали в мае. Ранее СМИ писали, что его место может занять глава Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков.

С начала февраля глава Карелии стал пятым губернатором, объявившим о досрочной отставке. Накануне о сложении полномочий заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. До этого свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и новгородский губернатор Сергей Митин.