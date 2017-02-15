Активисты "НОД" потребовали "патриотизма" от агентства "Россия Сегодня"

Так называемое "Национально-освободительное движение" (НОД) провело в среду массовый пикет у здания государственного информационного агенства "Россия Сегодня" в Москве. По словам организаторов акции, они требуют от холдинга "поддержать борьбу за суверенитет России". В частности, пришедшие на пикет обратились к генеральному директору "России Сегодня", российскому телеведущему Дмитрию Киселеву: "Вы трампоман. Будьте патриотом России, а не слугой США".

Речь, судя по всему, идет о программе Киселева "Вести недели", в которой он несколько раз положительно высказывался о новом президенте США Дональде Трампе.

С 2015 года телеведущий находится в санкционном списке Европейского союза из-за позиции по Украине, а само агентство "Россия сегодня" критиковал Европарламент, обвиняя в пропаганде.

Ранее прокремлевские активисты провели похожий пикет около здания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

НОД был основан депутатом от "Единой России" Евгением Федоровым и выступает с резко антизападных позиций. Активисты движения часто пытаются помешать проведению оппозиционных акций в городах России. В декабре один из сторонников движения избил фотокорреспондента издания "Коммерсантъ" Давида Френкеля.