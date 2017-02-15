Жители Донецка вышли на митинг против "бездействия ОБСЕ"

Жители Донецка сегодня вышли на акцию протеста к городской штаб-квартире миссии ОБСЕ. Участники акции обвинили миротворцев в бездействии. Они выкрикивали лозунг "Остановите войну!". По мнению протестующих, наблюдатели нне рассказывают миру о том, что на самом деле происходит в самопровозглашенной Донецкой республике.

Представители ОБСЕ вышли к собравшимся и попытались объяснить задачи миссии в Донецке. Член миссии ОБСЕ Ольга Скрипковская призвала стороны конфликта прекратить обстрелы и напомнила, что наблюдатели находятся в регионе с гражданской миссией, без оружия, и не могут остановить кровопролитие.

Обострение конфликта на востоке Украины началось в конце января. В районе Авдеевки, пригороде Донецка, фиксировались взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и вооруженными отрядами пророссийских сепаратистов. Мониторинговая комиссия ОБСЕ неоднократно заявляла, что продолжающиеся обстрелы Авдеевки и Донецка неприемлемы и призвыла прекратить огонь в Донбассе.