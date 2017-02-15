Глава Пентагона: НАТО – "краеугольный камень" системы безопасности США

Североатлантический союз остается "краеугольным камнем" системы безопасности Соединенных Штатов, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время первого визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на новой должности.

По словам Мэттиса, президент США Дональд Трамп уже четко заявил о своей поддержке Североатлантического союза. При этом глава Пентагона подчеркнул необходимость для стран-союзников увеличить расходы на оборону.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял о планах сократить военные расходы на помощь странам НАТО. Он неоднократно призывал государства – члены НАТО к увеличению расходов на оборону.