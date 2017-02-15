Правозащитники хотят посещать колонии без разрешения ФСИН

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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что правозащитники не смогут информировать Владимира Путина о ситуации с правами человека в стране, если Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) продолжит отказывать членам совета в посещении колоний. Федотов предложил внести поправки в законодательство, чтобы позволить членам СПЧ посещать места заключения без разрешения ФСИН. Глава совета намерен попросить Госдуму изменить закон об общественном контроле.
Ранее членам СПЧ не удалось посетить колонии в Карелии во время выездного заседания в регионе в начале февраля, сообщает "Интерфакс". В частности, правозащитникам отказали в доступе в колонию, где содержался оппозиционный активист Ильдар Дадин. Он жаловался на пытки и угрозы убийством от сотрудников колонии. ФСИН объяснила отказ в посещении исправительного учреждения тем, что по закону об общественном контроле у членов СПЧ нет такого права.
В конце прошлого года Ильдар Дадин сообщил о систематических пытках в исправительной колонии №7 в городе Сегежа в Карелии. Следственный комитет не нашел нарушений в учреждении, а Дадина перевели в колонию на Алтае. В начале февраля стало известно, что на другого заключенного, рассказавшего о пытках в той же колонии, завели уголовное дело о ложном доносе.
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