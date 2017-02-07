На сообщившего о пытках в карельской колонии завели дело

На отбывающего наказание в исправительной колонии номер 7 в городе Сегежа в Карелии Кобу Шургая завели уголовное дело по обвинению в ложном доносе после того, как он обвинил сотрудников колонии в пытках. Об этом 7 февраля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет по республике Карелия.

В сообщении ведомства говорится, что Шургая заявил о том, что с мая 2015 года по март 2016 года сотрудники колонии систематически, дважды в день избивали его, в частности, сломали ему ребра и ушную раковину. Осужденному отказали в возбуждении уголовного дела, а затем против него самого завели дело по статье "заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

2 февраля уголовное дело завели против другого заключенного, рассказавшего о пытках в той же колонии - Хасбулата Габзаева. Его обвинили в применении насилия к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний.

О систематических пытках в колонии номер 7 в Сегеже первым рассказал в конце прошлого года осужденный по статье о многократных нарушениях закона о митингах Ильдар Дадин. Следственный комитет в ходе проверки нарушений в колонии не нашел. Сам Дадин в начале декабря 2016 года был переведен в колонию на Алтае.