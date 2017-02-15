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Новости

Россия отвергает обвинения США в нарушении договора от 1987 года

Запуск российской ракеты "Искандер" в Капустином Яру (Астраханская область, 18 апреля 2016 года)

Запуск российской ракеты "Искандер" в Капустином Яру (Астраханская область, 18 апреля 2016 года)

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Россия отвергает обвинения США в нарушении ею договора от 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Россию обвиняют в нарушении договора о ракетах с США
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что пока никто не выдвигал против Москвы официальных обвинений такого рода. "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам", – отметил Песков.

Говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Ранее в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность в связи с информацией о нарушении договора о РСМГ со стороны России, которая развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования.

Об этом 14 февраля написала газета The New York Times со ссылкой на разведданные и на неназванного высокопоставленного российского представителя.

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