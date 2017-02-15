Россия отвергает обвинения США в нарушении договора от 1987 года

Россия отвергает обвинения США в нарушении ею договора от 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду, что пока никто не выдвигал против Москвы официальных обвинений такого рода. "Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам", – отметил Песков.

Ранее в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность в связи с информацией о нарушении договора о РСМГ со стороны России, которая развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования.

Об этом 14 февраля написала газета The New York Times со ссылкой на разведданные и на неназванного высокопоставленного российского представителя.

