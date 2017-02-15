Никита Белых этапирован в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина"

Обвиняемый в коррупции бывший губернатор Кировской области Никита Белых из-за ухудшения здоровья этапирован в тюремную больницу СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

В январе Белых пожаловался на проблемы с ногой – он не мог ходить. Назначенное в СИЗО "Лефортово" лечение не помогло. После чего было принято решение о переводе бывшего губернатора.

Белых был задержан в Москве 24 июня. Следователи утверждают, что в этот день он получил часть взятки, общая сумма которой составляет 400 тысяч евро. Экс-губернатор называет случившееся провокацией.