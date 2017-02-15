Глава Пентагона: США сократят расходы на НАТО, если союзники их не увеличат

Соединенные Штаты "уменьшат свои обязательства" по отношению к НАТО, если партнеры не увеличат свои расходы на союз.

Выступая в Брюсселе на заседании министров обороны стран НАТО, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что "американские налогоплательщики больше не могут брать на себя непомерные затраты на защиту западных ценностей".

Перед началом заседания Мэттис заявил журналистам, что НАТО остается "краеугольным камнем" системы безопасности Соединенных Штатов и всего трансатлантического сообщества.

Члены Североатлантического союза выражают обеспокоенность в связи с предвыборными высказываниями нынешнего президента США Дональда Трампа, который говорил, что союз устарел и существует лишь за счет огромных американских расходов на него.