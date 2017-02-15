Зачем русскому депутату Украина? Эфир в 21:05

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, депутату заочно инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах – рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов.

Вороненков и ранее проходил по этому делу, но Генпрокуратура отказалась внести представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

В октябре 2016 года экс-депутат эмигрировал на Украину, опасаясь преследований на родине.

Ранее во вторник в интервью изданию "Цензор.Нет" (заблокировано в России) он назвал "ошибкой" присоединение Крыма к России.

Вороненков рассказал также, что еще в декабре получил украинское гражданство – через два дня после окончания его депутатских полномочий.

Экс-депутат подтвердил опубликованную в конце января в СМИ информацию о том, что он дал показания генеральной прокуратуре Украины против бывшего украинского президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.

Ситуацию обсуждают депутат Госдумы РФ 6-го созыва Денис Вороненков, обозреватель "Новой газеты" Роман Анин, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко, независимый польский журналист Зигмунд Дзеньчоловски, политолог Марк Урнов.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.