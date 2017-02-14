Экс-депутат Вороненков: присоединение Крыма - ошибка России

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков сравнил текущую политическую ситуация в России с нацистской Германией, назвал ошибкой присоединение Крыма и заявил о тотальной фальсификации российских выборов.

В интервью украинскому изданию "Цензор.Нет" (доступ к нему в России заблокирован) Вороненков рассказал, что в 2014 году не голосовал лично за присоединение Крыма к России. Вместо него его карточкой это сделали коллеги по фракции, утверждает экс-депутат. Сравнивая Россию с нацистской Германией, Вороненков отметил, что целое государство "сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Крым стал такой лакмусовой бумажкой: он объединил Россию вокруг идеи что-то <украсть> у соседа".

По словам Вороненкова, он эмигрировал из России на Украину вместе с женой (бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой) из-за преследования со стороны ФСБ. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре получил украинское гражданство.

Бывший депутат Госдумы также подтвердил, что дал показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича."Янукович — марионетка", заявил Вороненков. "Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным", – сказал экс-депутат.

В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. Однако Генпрокуратура отказалась от уголовного преследования депутата, на котором настаивал Следственный комитет России. В октябре Вороненков уехал из России, опасаясь возобновления расследования.