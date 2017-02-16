Задержана вторая подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама

Полиция Малайзии cообщила о задержании второй подозреваемой в связи с расследованием смерти Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает малайзийское агентство Bernama.



По информации Reuters, у подозреваемой при себе был индонезийский паспорт. На момент задержания она была одна. Другие детали будут обнародованы позже, сообщил глава полиции Малайзии.

Накануне в терминале международного аэропорта Куала-Лумпур была задержана 28-летняя женщина, у которой имелись документы на имя гражданки Вьетнама. Она была опознана по записям с камер видеонаблюдения.

Сейчас полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по словам властей, могут быть причастны к гибели Ким Чен Нама.

Завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются.

Предположительно Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, сотрудницами северокорейских спецслужб в аэропорту Куала-Лумпура и умер по дороге в больницу.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. У него инынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына - разные матери. Ким Чен Нам в основном жил за границей и публично критиковал династическое правление в КНДР.