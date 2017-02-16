Марш памяти Немцова в Москве может пройти по прошлогоднему маршруту

Московские власти предложат организаторам марша памяти Бориса Немцова в Москве такой же маршрут, как и в прошлом году – по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Об этом написал у себя в "Фейсбуке" ответственный секретарь движения "Солидарность" Михаил Шнейдер. Он подчеркнул, что это предварительная информация.

13 февраля в мэрию Москвы была подана заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова 26 февраля. Организаторы мероприятия запросили маршрут от Славянской площади до Кадашевской набережной через Большой Москворецкий Мост. До этого они обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с открытым письмом, в котором призвали разрешить акцию.

Накануне стало известно, что власти Перми отклонили заявку на проведение акции в память о Немцове, объяснив это неким мероприятием, которое уже запланировано на указанном в запросе месте.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля. Судебный процесс по делу о его гибели продолжается.

27 февраля минувшего года в марше памяти Бориса Немцова приняли участие, по разным данным, от 25 до 30 тысяч человек.