Оппозиция подала заявку на марш памяти Бориса Немцова в Москве

В мэрию Москвы подана заявка на проведение 26 февраля марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил в Твиттере один из организаторов акции, оппозиционер Илья Яшин.

Сопредседатель московского отделения движения "Солидарность" Пётр Царьков отметил, что организаторы на переговорах в мэрии будут настаивать на маршруте шествия от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где в ночь на 28 февраля 2015 года был убит Борис Немцов. Заявленная численность участников марша – до 30 тысяч человек.

В начале февраля инициаторы акции передали в мэрию открытое письмо с призывом разрешить проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы 26 февраля. Обращение на имя главы города Сергея Собянина подписали известные общественные и политические деятели. Среди них – Владимир Рыжков, Ирина Прохорова, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Мирзоев и другие.

В пятницу аналогичную акцию согласовали власти Нижнего Новгорода.Борис Немцов был первым губернатором Нижегородской области.

27 февраля минувшего года в марше памяти Бориса Немцова приняли участие от 25 до 30 тысяч человек.

Судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова продолжается. Обвинения предъявлены пяти уроженцам Чечни.