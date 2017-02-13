Оппозиция подала заявку на марш памяти Бориса Немцова в Москве

В мэрию Москвы подана заявка на проведение 26 февраля марша памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил в Твиттере один из организаторов акции, оппозиционер Илья Яшин.
Сопредседатель московского отделения движения "Солидарность" Пётр Царьков отметил, что организаторы на переговорах в мэрии будут настаивать на маршруте шествия от Славянской площади по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной через Большой Москворецкий мост, где в ночь на 28 февраля 2015 года был убит Борис Немцов. Заявленная численность участников марша – до 30 тысяч человек.
В начале февраля инициаторы акции передали в мэрию открытое письмо с призывом разрешить проведение марша памяти Бориса Немцова в центре Москвы 26 февраля. Обращение на имя главы города Сергея Собянина подписали известные общественные и политические деятели. Среди них – Владимир Рыжков, Ирина Прохорова, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Владимир Мирзоев и другие.
В пятницу аналогичную акцию согласовали власти Нижнего Новгорода.Борис Немцов был первым губернатором Нижегородской области.
27 февраля минувшего года в марше памяти Бориса Немцова приняли участие от 25 до 30 тысяч человек.
Судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова продолжается. Обвинения предъявлены пяти уроженцам Чечни.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.