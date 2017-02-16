В Челябинске двоих полицейских обвиняют в избиении задержанных

В Челябинске прокурор запросил для двух полицейских, обвиняемых в избиении задержанных, пять и шесть лет колонии, сообщает "Зона Права" со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина, который представляет интересы потерпевших.

По версии следствия, в октябре 2015 года сотруднику правоохранительных органов Вячеславу Ибрагимову не понравилось, что его сосед Виктор Голунов курит в подъезде. Полицейский вызвал своего коллегу Алексея Подкорытова и других сослуживцев. Они задержали мужчину и еще одну соседку, отвезли их в отделение и избили.

У потерпевшего Голунова были диагностированы серьезные травмы. Дело возбудили по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий с применением насилия и служебном подлоге. Полицейские свою вину отрицают. Выступление обвиняемых с последним словом назначено на 2 марта.