Порошенко предупредил о последствиях блокировки поставок угля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители Сум, Краматорска, Киева и других мирных украинских городов. Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Порошенко, из-за блокады металлургия может потерять до 300 тысяч рабочих мест, а страна лишится двух миллиардов долларов выручки. Президент Украины подчеркнул, что это негативно отразится на курсе гривны. Порошенко отметил, что понимает эмоции многих украинцев, которые поддержали акцию по блокаде Донбасса, но, как он выразился, "никогда не простит цинизма и безответственности тех политиканов, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара".

Из-за блокировки поставок угля с 17 февраля на Украине вводится чрезвычайное положение в сфере энергетики. Согласно распоряжению правительства Украины, в стране возможны веерные отключения тепла и света.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинских активистов прекратить блокаду поставок угля из тех районов Донбасса, которые контролируют сепаратисты. Активисты с конца декабря блокируют железные дороги, ведущие на юго-восток страны.