Блогера Соколовского обвинили в сравнении Иисуса Христа с зомби

В обвинительном заключении по делу блогера Руслана Соколовского говорится, что он проявил неуважение к храму, его служителям и Иисусу Христу, которого он сравнивал с редким покемоном и зомби. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, которое провели эксперты из центра при Уральском государственном педагогическом университете.

По версии следствия, Соколовский нарушал закон с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, опубликовав в общей сложности 10 видеороликов, в том числе – "Ловим покемонов в церкви". В исследовании центра утверждается, что Соколовский наделял "Иисуса Христа качествами покемонов как героев не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителей бестиария японской мифологии, а также качествами ожившего мертвеца — зомби", а патриарх Кирилл стал объектом унизительных оценок.

По данным РБК, адвокат Соколовского Алексей Бушмаков попросил исключить из дела несколько исследований, так как в них эксперты вышли за пределы своей компетенции. "Религиоведческая часть наполнена правовыми выводами и лингвистическими суждениями, выводами психологического содержания", — говорится в ходатайстве адвоката.

Блогер Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации ролика, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. 13 февраля суд перевел Соколовского под домашний арест. Там он пробудет до 1 марта.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Соколовского политическим заключенным.