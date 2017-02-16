Супругу экс-депутата Вороненкова исключили из "Единой России"

Певицу Марию Максакову – супругу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова – исключили из "Единой России" из-за двойного гражданства, сообщает РБК со ссылкой на главу московского отделения партии Андрея Метельского.

До этого Максакова рассказала журналистам, что у нее есть гражданство ФРГ, а сама она наполовину немка по отцовской линии.

Накануне Следственный комитет России объявил в федеральный розыск мужа Максаковой Дениса Вороненкова. Экс-депутат эмигрировал на Украину в октябре минувшего года, а в декабре получил украинское гражданство. Вместе с ним в Киев переехала и его супруга.

В России Вороненкову заочно инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах – рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов.

Ранее экс-депутат подтвердил опубликованную в конце января в СМИ информацию о том, что он дал показания генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича. В интервью порталу "Цензор.Нет" Вороненков также заявил, что выступал против аннексии Крыма, хотя в августе 2014 года писал у себя в Твиттере прямо противоположное.