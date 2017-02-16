Вороненков: Сурков был "категорически против" присоединения Крыма

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков утверждает, что помощник президента России Владислав Сурков "как умный человек" был "категорически против" присоединения Крыма.

"Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение", — заявил Вороненков в интервью украинскому телеканалу "Громадське".

Ранее в интервью порталу "Цензор.Нет" экс-депутат утверждал, что он выступал против присоединения Крыма к России, а при голосовании в Госдуме его карточкой воспользовались коллеги по фракции КПРФ. Однако в августе 2014 года он заявлял прямо противоположное, отмечает "Медуза", ссылаясь на запись Вороненкова в Твиттере.

В октябре 2016 года экс-депутат Госдумы эмигрировал на Украину, опасаясь преследований. В России Вороненкову заочно инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов.

15 февраля Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.

В декабре Вороненков получил гражданство Украины. Ранее экс-депутат подтвердил опубликованную в конце января в СМИ информацию о том, что он дал показания генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича.