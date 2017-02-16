Bloomberg: Кремль запретил государственным СМИ хвалить Трампа

Администрация президента России потребовала от государственных СМИ прекратить "подобострастно" высказываться о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, в администрации президента объясняют своё решение тем, что российские зрители теряют интерес к тому, как приходит к власти новая администрация США.

О существовании поручения Кремля ранее сообщил журналист Константин Эггерт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию Bloomberg "уткой".