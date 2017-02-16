Bloomberg: Кремль запретил государственным СМИ хвалить Трампа

Администрация президента России потребовала от государственных СМИ прекратить "подобострастно" высказываться о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из собеседников агентства, в администрации президента объясняют своё решение тем, что российские зрители теряют интерес к тому, как приходит к власти новая администрация США.
О существовании поручения Кремля ранее сообщил журналист Константин Эггерт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию Bloomberg "уткой".
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