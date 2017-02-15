Трамп связал аннексию Крыма с "мягкостью" администрации Обамы

Президент США Дональд Трамп упрекнул администрацию Барака Обамы в "излишней мягкости" по отношению России, подчеркнув, что именно при его предшественнике произошло "присвоение" Крыма. Об этом он написал у себя в Твиттере.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп придерживается "жесткой линии" по отношению к Москве. По словам Спайсера, президент США ясно дал понять, что правительство России должно "вернуть" Крым и отказаться от насилия на востоке Украины.

Представители Кремля и Министерства иностранных дел России заявили, что аннексированный Крым является российской территорией и его принадлежность не подлежит обсуждению. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дождаться слов самого Трампа о его позиции по Крыму, добавив, что президенту США следует придерживаться своей предвыборной программы.

Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что хотел бы наладить отношения с Россией.