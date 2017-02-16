В США проходит вок-аут против ужесточения иммиграционной политики

В городах США более 100 ресторанов и десятки других заведений сферы обслуживания не работают 16 февраля в знак протеста против иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

Организаторы акции (вок-аут) "День без иммигрантов" призвали всех живущих в стране неграждан не ходить в чертверг на работу, в магазины, не есть в кафе, пропустить учебные занятия - чтобы наглядно продемонстрировать ту важную роль, которую они играют в американской экономике и во всех сферах жизни.

Вок-ауты прошли в нескольких городах, включая Вашингтон, Филадельфию, Чикаго, Бостон, Хьюстон и Нью-Йорк.

Акция была организована через социальные сети в ответ на временное ужесточение Трампом правил иммиграции в указе, исполнение которого было приостановлено решением федерального судьи в Сиэтле.

В четверг Трамп заявил, что на будущей неделе издаст новое исполнительное распоряжение относительно иммиграции, ещё раз подчеркнув необходимость "защитить страну".

