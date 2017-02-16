Суд восстановил на работе преподавателя Глеба Ярового

Суд восстановил в должности преподавателя Петрозаводского государственного университета Глеба Ярового.

18 ноября прошлого года Яровой был уволен после поступившего в вуз запроса ФСБ о его поездках в Финляндию и Грузию. Преподаватель написал объяснительную записку, хотя запрос ему даже не показали, а сразу уволили, обвинив в прогулах.

В результате суд признал обоснованным иск Глеба Ярового о незаконности увольнения, вернул его на работу, постановил выплатить пропущенную зарплату, а также 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По мнению Глеба Ярового, увольнение было связано с его общественной активностью - он возглавляет региональное отделение Движения в защиту прав избирателей "Голос" и опубликовал ряд материалов о нарушениях прав человека в Карелии. По данным портала "7х7", ранее активиста неформально предупреждали, что эта деятельность станет проблемой для продолжения работы в университете.

