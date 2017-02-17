В Мюнхене откроется Международная конференция по безопасности

В Баварии в пятницу откроется 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Среди участников — более 30 глав государств и правительств, а также более 80 министров обороны и иностранных дел. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Конференция продлится до 19 февраля.

Кроме прочего, запланирована встреча Лаврова с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро.

Центральными темами конференции станут проблема международного терроризма, ситуация с безопасностью в Европе, война в Сирии и конфликт на востоке Украины.

Мюнхенскую конференцию по безопасности называют одним важнейших неформальных форумов по обсуждению проблем в международжной политике. В её работе участвуют более 500 высокопоставленных государственных деятелей и экспертов со всего мира.

