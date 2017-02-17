Суд в Южной Корее арестовал главу Samsung по делу о коррупции

В Южной Корее суд арестовал вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, подозреваемого в даче взяток и хищениях на сумму более 36 миллионов долларов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По версии следствия, Ли Чжи Ён переводил крупные суммы на счет фонда, которым руководила подруга президента страны Пак Кын Хе. Женщина, как утверждается, помогала ему в организации крупных сделок.

Арест Ли Чжи Ёна произошёл на фоне коррупционного скандала в Южной Корее, ставшего причиной импичмента президенту Пак Кын Хе в декабре прошлого года. Подруга главы государства, пользуясь своим положением, вынуждала южнокорейские корпорации жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам. Следствие считает, что президенту было известно о коррупционных схемах своей подруги.