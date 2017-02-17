Глава фракции КПРФ в Мосгордуме хочет баллотироваться в мэры Москвы

Глава фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков объявил о планах баллотироваться на пост мэра Москвы на выборах в 2018 году.
Свое решение Клычков объяснил тем, что у него "есть какая-то узнаваемость и какая-то репутация", пишет "Коммерсантъ".
По словам Клычкова, президентская кампания в том же году - не его уровень. В президенты должен выдвинуться лидер партии Геннадий Зюганов, отметил депутат-коммунист и предложил "параллельно" запустить кампании по выборам президента и мэра.
Однако, по данным источника издания в КПРФ, в мэрии Москвы настроены категорически против Клычкова, что может создать ему проблемы.
Ранее о намерении участвовать в выборах мэра Москвы и стать единственным кандидатом от демократической оппозиции объявил бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков.
Михаил Ходорковский заявил, что движение"Открытая Россия" с большой долей вероятности поддержит Гудкова. Возможность поддержки Гудкова готова рассмотреть и партия "Яблоко".
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