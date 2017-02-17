Госдума и Минюст отказались править статью, по которой осужден Дадин

Государственная дума и министерство юстиции России пока не готовят поправки к статье Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.

О необходимости внесения изменений в статью говорилось в решении Конституционного суда России по делу оппозиционного активиста Ильдара Дадина — первого осужденного в России на реальный срок (два с половиной года) за неоднократные нарушения на митингах .

Представитель Минюста рассказал "Коммерсанту", что ведомство займется работой над поправками только если поступит поручение правительства. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников также считает, что инициатива должна исходить от кабинета министров.

При этом в решении Конституционного суда именно Госдуме было предложено подготовить поправки.

10 февраля Конституционный суд вынес решение по жалобе Ильдара Дадина. Суд признал законным применение уголовной ответственности по статье о неоднократных нарушения на митингах, если оно необходимо "для защиты прав и свобод человека и гражданина" и адекватно общественной опасности правонарушения. Если же нарушение имело формальный характер оно не может рассматриваться как конституционно допустимое.

Конституционный суд также постановил пересмотреть дело Ильдара Дадина. Заседание Президиума Верховного суда России по этому вопросу назначено на 22 февраля.