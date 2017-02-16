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Новости

Верховный суд пересмотрит приговор Дадину 22 февраля

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин

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Президиум Верховного суда России пересмотрит приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному за неоднократные нарушения правил проведения митингов, 22 февраля. Об этом сообщают РИА Новости.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Ильдар Дадин – первый в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В марте 2016 года срок снизили до двух с половиной лет.

10 февраля Конституционный суд России постановил пересмотреть его дело. 13 февраля защита Дадина обратилась в Верховный суд России с ходатайством об отмене вынесенного ранее судебного решения и его освобождении из колонии.

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