Верховный суд пересмотрит приговор Дадину 22 февраля

Президиум Верховного суда России пересмотрит приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному за неоднократные нарушения правил проведения митингов, 22 февраля. Об этом сообщают РИА Новости.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Ильдар Дадин – первый в России осужденный по этой статье. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В марте 2016 года срок снизили до двух с половиной лет.

10 февраля Конституционный суд России постановил пересмотреть его дело. 13 февраля защита Дадина обратилась в Верховный суд России с ходатайством об отмене вынесенного ранее судебного решения и его освобождении из колонии.

