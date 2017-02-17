СМИ: чеченских военнослужащих оставят в Сирии до августа

Батальон военной полиции из Чечни останется в Сирии до августа, сообщает портал "Кавказский узел" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах. Он рассказал, что не знает, почему было принято такое решение. Официального подтверждения этой информации пока нет.

На этой неделе агентства также сообщили, что в Сирию направлены 300 бойцов спецназа из Ингушетии, которые также будут выполнять функции военной полиции.

В конце декабря 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что в Сирию направлен батальон, в состав которого входят жители республики. До этого СМИ распространили информацию о том, что в зону операции российских военно-космических сил отправятся два батальона "чеченского спецназа", которые будут охранять военно-воздушную базу Хмеймим. Кадыров эти сообщения отвергал.

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