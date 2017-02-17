СМИ: Ким Чен Нама убили из-за денег дяди и наследства Ким Чен Ира

Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди, казненного в 2013 году. Как сообщает южнокорейская пресса, Ким Чен Нам получил приказ из Пхеньяна вернуться на родину вместе с деньгами, которыми он распоряжался. Кроме того, он владел крупной суммой, доставшейся в наследство от отца, прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. По информации газеты The Times, убийство совершила группа из шести человек. Британская газета The Guardian сообщает, что к мужчине был применен удушающий прием, после чего ему набросили на лицо платок с быстродействующим ядом.

Трое подозреваемых уже задержаны – две женщины с вьетнамским и индонезийским паспортами и подданный Малайзии. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна.

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