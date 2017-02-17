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СМИ: Ким Чен Нама убили из-за денег дяди и наследства Ким Чен Ира

Ким Чен Нам

Ким Чен Нам

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Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди, казненного в 2013 году. Как сообщает южнокорейская пресса, Ким Чен Нам получил приказ из Пхеньяна вернуться на родину вместе с деньгами, которыми он распоряжался. Кроме того, он владел крупной суммой, доставшейся в наследство от отца, прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. По информации газеты The Times, убийство совершила группа из шести человек. Британская газета The Guardian сообщает, что к мужчине был применен удушающий прием, после чего ему набросили на лицо платок с быстродействующим ядом.

Трое подозреваемых уже задержаны – две женщины с вьетнамским и индонезийским паспортами и подданный Малайзии. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.

Предполагаемая убийца Ким Чен Нама

Предполагаемая убийца Ким Чен Нама

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна.

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