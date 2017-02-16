Задержан третий подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии в четверг задержан еще один подозреваемый в связи с расследованием смерти Ким Чен Нама – брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного представителя малайзийской полиции.

По его данным, речь идет о 26-летнем подданном Малайзии – друге ранее задержанной по делу женщины. Его имя не называется.

Ранее полиция cообщила о задержании двух подозреваемых женщин. Одна из них имела при себе документы на имя гражданки Вьетнама, у другой был индонезийский паспорт. Первая была опознана по записям с камер видеонаблюдения.

Предположительно Ким Чен Нам был отравлен двумя женщинами, сотрудницами северокорейских спецслужб в аэропорту Куала-Лумпура и умер по дороге в больницу.

В четверг полиция Малайзии сообщила, что завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются. Власти страны не исключают, что тело Ким Чен Нама будет передано КНДР после проведения всех следственных процедур.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. У него и нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына – разные матери. Ким Чен Нам в основном жил за границей и публично критиковал династическое правление в КНДР.