Бывший премьер Британии выступил против выхода страны из ЕС

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил против выхода страны из Евросоюза. По его словам, кабинет Терезы Мэй был создан специально для проведения так называемого Брекзита и принимает многие решения поспешно.

Блэр отметил, что, голосуя на референдуме, британцы не имели представления об условиях выхода из ЕС. Бывший премьер призвал дать населению страны право изменить свое мнение о Брекзите.

На референдуме в июне прошлого года за выход из Евросоюза проголосовали на два процента больше избирателей, чем против. В середине февраля британская Палата общин одобрила законопроект о Брекзите, после чего он был передан в Палату лордов. Переговоры с руководством Евросоюза планируется начать до конца марта.

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