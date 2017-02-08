Палата общин одобрила законопроект о выходе Британии из ЕС

Британская Палата общин одобрила законопроект о выходе страны из Европейского Союза.

На финальном этапе дебатов за документ проголосовало подавляющее число депутатов нижней палаты парламента.

Законопроект передан в Палату лордов.

В случае его принятия правительство Терезы Мэй начнёт процедуру Brexit в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС. Переговоры с руководством Евросоюза должны начаться до конца марта.

Окончательные условия выхода Великобритании из ЕС должны быть согласованы за два года.

На референдуме 23 июня прошлого года большинство британских избирателей проголосовали за выход из ЕС.