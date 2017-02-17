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Марш памяти Немцова пройдет по прошлогоднему маршруту

Марш памяти Бориса Немцова 27 февраля 2016 года

Марш памяти Бориса Немцова 27 февраля 2016 года

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Организационный комитет Марша памяти политика Бориса Немцова принял предложение мэрии Москвы о проведении шествия по прошлогоднему маршруту. Эту информацию Радио Свобода подтвердил один из организаторов мероприятия Александр Рыклин.

Он уточнил, что после завершения марша его участники собираются свернуть все плакаты и транспаранты и возложить цветы к народному мемориалу "Немцов мост".

Александр Рыклин о согласовании марша
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Акция пройдет по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Ответственный секретарь движения "Солидарность" Михаил Шнейдер напомнил у себя в фейсбуке, что в прошлом году по окончании марша желающие беспрепятственно посетили Большой Москворецкий мост – место убийства Немцова.

Заявка на проведение Марша памяти Бориса Немцова 26 февраля была подана 13 февраля. Организаторы акции запросили маршрут от Славянской площади до Кадашевской набережной через Большой Москворецкий мост. В четверг стало известно, что власти Москвы разрешили, но предложили иной маршрут.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля в центре Москвы. Судебный процесс по делу о его убийстве продолжается.

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