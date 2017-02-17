Из Марокко в Испанию проникли около полутысячи мигрантов

На границе между испанским анклавом Сеута и Марокко утром 17 февраля около шестисот людей попытались перелезть через шестиметровый забор с колючей проволокой.

Полиция задержала часть нелегальных мигрантов, но от трехсот до пятисот человек скрылись в разных районах города. Многие мигранты получили травмы, им оказывается медицинская помощь. Некоторые успели добраться до местного центра временного пребывания мигрантов, в котором уже несколько месяцев находится больше людей, чем он может вместить.

Нелегальные мигранты регулярно пытаются проникнуть через заграждение между Марокко и Испанией чтобы попасть в Европу. В конце декабря через ограждение попытались перелезть более тысячи человек.

Лидеры Евросоюза в феврале согласовали программу сокращения потока мигрантов, прибывающих в Европу через Средиземное море. По данным Международной организации по миграциии за 2016 год в Европу прибыли более 340 тысяч мигрантов.